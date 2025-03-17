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Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Сербии готовы подключить к расследованию возможного использования против протестующих в Белграде так называемой "звуковой пушки" экспертов из ФСБ России и ФБР США, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич.

"Мы ничего не скрываем, мы готовы официально пригласить ФБР и ФСБ в Сербию для проверки всех сообщений", - приводит сербская газета "Политика" слова Вучича.

По его словам, эту ложь необходимо развенчать.

"Мы не можем оставить ни миллиметра сомнений: не произошло ничего из того, о чем утверждали они (протестующие). И мы не остановимся до тех пор, пока не докажем, что все сфабриковано", - заявил в свою очередь глава правительства Сербии Милош Вучевич

Ранее протестующие в Белграде заявляли, что в минувшие выходные против них якобы были использованы звуковые пушки.

Александр Вучич Белград ФСБ ФБР Сербия
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