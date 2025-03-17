В Грузии арестованы счета НПО, оплачивающих штрафы участникам протестных акций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Грузии на основании решения суда наложила арест на банковские счета недавно созданных пяти грузинских неправительственных организаций.

"Так называемые созданные фонды основную часть собранных средств направляли на финансовое обеспечение лиц, обвиняемых в организации и групповом насилии, и членов их семей. Подобной "помощью" создавались стимулы к совершению противоправных действий", - говорится в заявлении прокуратуры.

В частности, ведомство сообщает, что фонды погашали финансовые штрафы, вынесенные судами участникам акций протеста в Тбилиси и других городах Грузии, которые начались с 28 ноября прошлого года и продолжаются до сегодняшнего дня. Штрафы задержанным в административном порядке были существенные, до 5 тысяч лари ($1800). Сообщается также, что с декабря 2024 года этими фондами было потрачено более двух миллионов лари.

Руководитель одного из таких фондов "Нанука" Нанука Жоржолиани заявила в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ", что деятельность ее организации направлена лишь на гуманные цели.

"Обвинения прокуратуры - это цирк и шоу. Реальный мотив очень прост. Власти ожидали, что протесты в Тбилиси завершатся зимой, но протест продолжается, поэтому усиливают репрессии", - сказала Жоржолиани.

С начала акций протеста в Тбилиси и других городах полицейскими в административном порядке были задержаны и оштрафованы несколько сотен человек.