МАГАТЭ проведет миссию OSART на БелАЭС в 2026 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии в 2026 году проведет миссию по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART) на БелАЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии после встречи белорусского вице-премьера Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях форума World Atomic Week в Москве.

"Белоруссия заинтересована в продолжении эффективного взаимодействия с МАГАТЭ и на этапе эксплуатации АЭС. В настоящее время ведется подготовка к проведению на Белорусской АЭС очередной миссии агентства OSART по эксплуатационной безопасности, которая запланирована на 2026 год", - сказал Каранкевич.

Вице-премьер отметил, что Белоруссия ранее приняла ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендуемые для стран, строящих первую АЭС. "Мы всегда будем опираться на опыт, знания, компетенции МАГАТЭ в атомной отрасли и нам важна техническая и экспертная поддержка агентства", - сказал Каранкевич.

Гросси отметил, что МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Белоруссией, в том числе в рамках оценочных миссий, отмечается в сообщении. "Тесные взаимоотношения, которые у нас сложились, проведение в Белоруссии наших миссий и выполнение белорусской стороной рекомендаций по их итогам стали прекрасным антидотом против тех, кто старался политизировать вопросы строительства и эксплуатации БелАЭС. В этом контексте предстоящая миссия станет очередным важным шагом", - сказал он.

В рамках встречи обсуждены также возможности участия Белоруссии в программах МАГАТЭ "Лучи надежды" и "Атом для продовольствия".

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в стране.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы по строительству второй атомной электростанции.