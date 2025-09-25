Поиск

МАГАТЭ проведет миссию OSART на БелАЭС в 2026 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии в 2026 году проведет миссию по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (OSART) на БелАЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии после встречи белорусского вице-премьера Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях форума World Atomic Week в Москве.

"Белоруссия заинтересована в продолжении эффективного взаимодействия с МАГАТЭ и на этапе эксплуатации АЭС. В настоящее время ведется подготовка к проведению на Белорусской АЭС очередной миссии агентства OSART по эксплуатационной безопасности, которая запланирована на 2026 год", - сказал Каранкевич.

Вице-премьер отметил, что Белоруссия ранее приняла ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендуемые для стран, строящих первую АЭС. "Мы всегда будем опираться на опыт, знания, компетенции МАГАТЭ в атомной отрасли и нам важна техническая и экспертная поддержка агентства", - сказал Каранкевич.

Гросси отметил, что МАГАТЭ готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Белоруссией, в том числе в рамках оценочных миссий, отмечается в сообщении. "Тесные взаимоотношения, которые у нас сложились, проведение в Белоруссии наших миссий и выполнение белорусской стороной рекомендаций по их итогам стали прекрасным антидотом против тех, кто старался политизировать вопросы строительства и эксплуатации БелАЭС. В этом контексте предстоящая миссия станет очередным важным шагом", - сказал он.

В рамках встречи обсуждены также возможности участия Белоруссии в программах МАГАТЭ "Лучи надежды" и "Атом для продовольствия".

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в стране.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы по строительству второй атомной электростанции.

БелАЭС Белоруссия Гродненская область МАГАТЭ Минэнерго Виктор Каранкевич Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });