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Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек
Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - 170 человек погибли, сотни получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа во вторник ночью, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их данным, в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 170 человек. Среди них 78 человек на юге сектора Газа.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС.

Армия обороны Израиля заявляет, что намерена продолжать наносить авиаудары "столько, сколько потребуется", и расширить масштабы внезапного нападения, выйдя за рамки воздушной кампании, если поступит соответствующий приказ.

сектор Газа Израиль авиаудары жертвы
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