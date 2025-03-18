Йеменские хуситы продолжат эскалацию в поддержку ХАМАС на фоне ударов Израиля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Группировка йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" осуждает возобновление ударов Израиля в секторе Газа и заявляет о поддержке палестинского движения ХАМАС.

"Мы подтверждаем, что Йемен и его вооруженные силы продолжит военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята", - цитирует заявление "Ансар Аллах" йеменский телеканал "Аль-Масира".

Хуситы также заявили, что решительно осуждают возобновление Израилем ударов по Газе и что страны-посредники палестино-израильского урегулирования "не в силах сдержать" израильское "упрямство и высокомерие".

Между тем, группировка "Палестинский исламский джихад" (ПИД) назвала действия Израиля "продолжением массовых убийств" на глазах у всего мира после "саботажа усилий по достижению прекращения огня".

"Эта новая агрессия не даст врагу превосходства над сопротивлением ни на земле, ни на переговорах", - приводит текст заявления ПИД израильская газета "Гаарец".

В группировке отметили, что эти действия "не вытащат" израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху "из кризиса, от которого они бегут".

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

Армия обороны Израиля заявляет, что намерена продолжать наносить авиаудары "столько, сколько потребуется", и расширить масштабы внезапного нападения, выйдя за рамки воздушной кампании, если поступит соответствующий приказ.