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Евросоюз готовится поставить в Молдавию нелетальную военную технику на 40 млн евро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз готовится отправить в Молдавию новую партию нелетальной военной техники стоимостью 40 млн евро. Как сообщают молдавские СМИ, такое решение было принято 18 марта на заседании послов ЕС в Брюсселе.

Речь идет о 33 "высокомобильных тактических машинах", которые заменят аналогичную советскую технику и обеспечат лучшую мобильность трех пехотных бригад.

Участники заседания договорились, что позже решат поставлять ли Кишиневу еще зенитные батареи на 20 млн евро (системы ПВО малой дальности, состоящие из восьми ракетных установок).

Послы ЕС подтвердили эту помощь спустя две недели после того, как председатель Евросовета Антониу Кошта объявил во время визита в Кишинев о выделении пакета военной помощи на 60 млн евро.

Евросоюз Молдавия Антониу Кошта
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