Поиск

La Stampa сообщила о планах ЕС выделить Украине 5 млрд евро военной помощи вместо 40 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Планы Евросоюза по созданию фонда для военных поставок на Украину претерпели изменения, теперь его размеры должны составить около 5 млрд евро вместо планировавшихся 20 - 40 млрд евро, сообщает La Stampa.

В миреВ ЕС предложили создать фонд добровольной военной помощи УкраинеЧитать подробнее

В последних версиях документа, попавших в распоряжение издания, также исчезло упоминание об обязательном финансовом участии каждой страны, пропорциональном ее экономическому весу в ЕС. При этом появился пункт о вкладе в фонд на добровольной основе.

По информации газеты, 5 млрд евро, которые планируют собрать, ЕС потратит на обеспечение Украины крупнокалиберными снарядами.

Издание отмечает, что главе дипломатии ЕС Кае Каллас пришлось скорректировать план помощи Украине после того, как министры иностранных дел, в особенности Италии, Франции, Испании и Португалии, оказали сопротивление ее инициативе.

Издание отмечает, что, по мнению Каллас, требования таких стран, как Венгрия, остановить поставки оружия в Украину "неприемлемы".

На прошлой неделе сообщалось, что в Евросоюзе предложили создать фонд для военных поставок Украине в размере от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы Венгрия не могла использовать право вето в отношении инициатив помощи Киеву.

По первоначальному плану, финансовое участие каждой страны должно было быть пропорционально её экономическому весу в ЕС. Сам ЕС должен был считать своим вкладом 1,9 млрд евро, полученные в виде прибыли от замороженных российских активов.

В марте Каллас предлагала предоставить Украине пакет помощи на 20 млрд евро. Однако предложение убрали из проекта итогового заявления, опубликованного после саммита ЕС 6 марта, так как Венгрия заблокировала инициативу.

Венгрия Евросоюз Украина Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наземную военную операцию на севере сектора Газа

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы

В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы

Путин и Трамп обсуждали кандидатуры главных переговорщиков по Украине

Финляндия возглавила список самых счастливых стран мира

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне53 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });