La Stampa сообщила о планах ЕС выделить Украине 5 млрд евро военной помощи вместо 40 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Планы Евросоюза по созданию фонда для военных поставок на Украину претерпели изменения, теперь его размеры должны составить около 5 млрд евро вместо планировавшихся 20 - 40 млрд евро, сообщает La Stampa.

В последних версиях документа, попавших в распоряжение издания, также исчезло упоминание об обязательном финансовом участии каждой страны, пропорциональном ее экономическому весу в ЕС. При этом появился пункт о вкладе в фонд на добровольной основе.

По информации газеты, 5 млрд евро, которые планируют собрать, ЕС потратит на обеспечение Украины крупнокалиберными снарядами.

Издание отмечает, что главе дипломатии ЕС Кае Каллас пришлось скорректировать план помощи Украине после того, как министры иностранных дел, в особенности Италии, Франции, Испании и Португалии, оказали сопротивление ее инициативе.

Издание отмечает, что, по мнению Каллас, требования таких стран, как Венгрия, остановить поставки оружия в Украину "неприемлемы".

На прошлой неделе сообщалось, что в Евросоюзе предложили создать фонд для военных поставок Украине в размере от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы Венгрия не могла использовать право вето в отношении инициатив помощи Киеву.

По первоначальному плану, финансовое участие каждой страны должно было быть пропорционально её экономическому весу в ЕС. Сам ЕС должен был считать своим вкладом 1,9 млрд евро, полученные в виде прибыли от замороженных российских активов.

В марте Каллас предлагала предоставить Украине пакет помощи на 20 млрд евро. Однако предложение убрали из проекта итогового заявления, опубликованного после саммита ЕС 6 марта, так как Венгрия заблокировала инициативу.