США передали Национальной армии Молдавии партию военных автомобилей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США передали Национальной армии Молдавии 29 военных автомобилей Hummer, сообщила пресс-служба молдавского Минобороны.

Как заявил на церемонии министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, "этот пакет помощи является ярким примером эффективного и долгосрочного сотрудничества между оборонными учреждениями Республики Молдова и США, что подтверждает, что у нас одни цели - обеспечить мир и безопасность".

"Соединенные Штаты передали в дар 29 новых "хаммеров" в рамках нашей поддержки модернизации вооруженных сил Молдовы. Наше прочное партнерство делает обе наши страны безопаснее и сильнее", - сообщает сайт посольства США в Кишиневе.