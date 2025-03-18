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В ЕС считают преждевременным обсуждать миссию миротворцев на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет не сможет на данной стадии углубиться в детали возможной миротворческой миссии на Украине, о которой начались дискуссии, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Есть еще немало обстоятельств, которые необходимо прояснить, чтобы организовать подобную миссию. Пока наблюдается небольшой поэтапный прогресс", - сказал он, знакомя СМИ на условии анонимности с повесткой саммита Евросоюза 20-21 марта.

По его словам, для любой предполагаемой миссии нужно, чтобы она была "адаптирована к потенциальному будущему соглашению о мире, к его содержанию и к возможным последствиям".

Только в таком контексте, отметил он, можно будет определять параметры подобной миссии. Кроме того, он призвал не забывать, что это может быть осуществлено, хоть и при содействии ЕС, но в значительной степени усилиями "коалиции желающих" - стран ЕС, которые захотят добровольно участвовать в миротворческой миссии.

Миссия должна иметь некий мандат, и встает вопрос, какого типа должен быть этот международный мандат.

Еще один из больших вопросов на заседании специального Евросовета по обороне ЕС и помощи Украине 6 марта заключался в том, готовы ли европейские институты обеспечить миссии политическую и финансовую поддержку и соответствует ли это общей внешней политике и политике обороны Евросоюза, продолжил высокопоставленный чиновник.

И, помимо этого, добавил он, должна быть тщательная проработка технических и военных деталей, а такие вопросы не решаются на заседании Европейского совета. Для этого существуют совещания на соответствующих уровнях. Чиновник напомнил, что первое такое совещание начальников генеральных штабов прошло 11 марта в Париже. Следующее предусмотрено 20 марта в Лондоне. Евросоюз будет представлен на нем генеральным директором Военного штаба ЕС.

"На этой стадии данную тему невозможно обсуждать детализированным образом", - заявил европейский чиновник.

Евросовет Евросоюз Париж Лондон Украина
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