Пашинян заявил о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под этим документом", - написал Пашинян в соцсети.

13 марта Ереван и Баку заявили о завершении переговоров по согласованию текста соглашения о мире между двумя странами.

В МИД Армении сообщили, что готовы начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения.