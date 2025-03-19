Сербские парламентарии утвердили отставку правительства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Депутаты сербской скупщины в среду утвердили отставку главы правительства Милоша Вучевича, сообщает сербский телеканал РТС.

"Утверждение отставки премьера означает, что правительство становится техническим (все министры становятся исполняющими обязанности). Кроме того, с сегодняшнего дня начинается отсчет 30-дневного срока, в который должен быть собран новый состав кабинета. В случае если за 30 дней этого сделать не удастся, будут объявлены парламентские выборы", - передает РТС.

Вучевич объявил об отставке 28 января после того, как начались массовые протесты из-за гибели 15 человек при обрушении части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад в начале ноября 2024 года.



