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Последнее десятилетие стало самым жарким в истории Земли

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Температура на Земле в последнее десятилетие достигла исторического максимума, уровень углекислого газа в атмосфере поднялся выше, чем когда-либо за последние 800 тыс. лет, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, опубликованном в среду.

"В ежегодном докладе описаны все признаки усиливающегося потепления на планете: рекордно высоких значений достигает температура океанов, повышается уровень моря, ледники отступают с рекордной скоростью", - сообщает Associated Press.

"Наша планета подаёт сигналы бедствия всё чаще", - приводит агентство комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ежегодный доклад Всемирной метеорологической организации ООН всецело посвящён глобальному потеплению. В нём говорится, что климатические изменения связаны в большой степени с деятельностью человека: переработкой угля, нефти и газа. Учёные отмечают, что 2024 год был самым тёплым за всю 175-летнюю историю наблюдений.

В докладе говорится, что глобальное потепление стало причиной увеличения числа экстремальных погодных явлений, которые привели к самому высокому уровню перемещения населения за последние 16 лет. Кроме того, оно способствовало обострению продовольственного кризиса и других экономических проблем.

ООН сообщает, что международной целью всё ещё остаётся ограничение потепления до уровня, не превышающего показатели доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы) более, чем на 1,5 градуса Цельсия. В 2024 году этот показатель превысил отметку в 1,55 градуса Цельсия. Однако, согласно докладу, добиться этой глобальной цели всё ещё возможно. Генсек ООН отметил, что для этого лидеры стран должны сделать шаг навстречу друг другу и вместе добиваться использования возобновляемых источников энергии на своих территориях.

ООН Антониу Гутерриш
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