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Трамп поддержал возобновление ударов Израиля по Газе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобряет решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Трамп полностью поддерживает Израиль и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в действиях, предпринятых ими за последние дни", - приводит The Times of Israel ее слова.

"Вина за эту ситуацию лежит полностью на группировке ХАМАС, когда она совершила жестокую атаку на Израиль 7 октября 2023 года. Президент ясно дал понять: он хочет возвращения всех заложников домой", - отметила она.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

В четверг стало известно, что ЦАХАЛ приступила к сухопутной операции в районе населенного пункта Бейт-Лахия на севере сектора Газа

Также в четверг глава Минобороны Израиля Исраэль Кац после встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром одобрил планы боевых действий в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп Израиль ХАМАС США сектор Газа
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