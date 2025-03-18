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Хуситы не оставят без ответа возобновление ударов Израиля по Газе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы во вторник заявили, что предпримут действия в связи с возобновлением ударов Израиля по сектору Газа.

"Йемен, его руководство, народ и армия не будут сидеть сложа руки, будучи свидетелями насилия против нашего народа в Газе", - заявил в телевизионном обращении представитель мятежников Яхья Сари.

Он также подтвердил, что ранее хуситы нанесли удар баллистической ракетой по авиабазе в Израиле. Мятежники также пообещали расширить выбор целей в Израиле, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия.

Ранее во вторник израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги. Это первая подобная атака с момента вступления в силу прекращения огня в Газе 19 января.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что наносят массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от ХАМАС немедленно отпустить всех оставшихся у группировки заложников и пригрозил в противном случае использовать весь израильский военный потенциал против ХАМАС. В свою очередь представитель израильского правительства Давид Менсер отмечал, что возобновление боевых действия в Газе координировалось с Вашингтоном.

Йемен Газа ХАМАС Израиль
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