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Армия обороны Израиля сообщила о начале действий на юге сектора Газа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Израиль в четверг начал военные действия в районе города Рафах на юге сектора Газа, сообщает командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"В последние несколько часов силы ЦАХАЛ приступили к действиям в районе Рафаха. Уничтожена часть инфраструктуры террористов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

"Кроме того, Армия обороны Израиля продолжает операции в северной и центральной частях Газы", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что "армия и спецслужбы Израиля продолжат действовать против террористических организаций в секторе Газа ради защиты граждан Израиля".

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Рафах ХАМАС
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