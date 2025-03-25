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В Белом доме не исключили отставки Уолтца из-за скандала с чатом чиновников в Signal

Журналист сообщил, что попал в чат, в котором высокопоставленные чиновники администрации США обсуждали удары по хуситам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белом доме идут дискуссии о возможности отставки советника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца в связи с утечкой по его вине информации об ударах американских военных по хуситам, пишет Politico.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью о том, что Уолтц включил его в рабочий чат в Signal, в котором чиновники обсуждали удары ВС США по хуситам в Йемене. По словам Голдберга, в чате, кроме Уолтца, состояли глава Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс. Журналист вышел из чата, написал письма его участникам и запросил их комментарии.

Высокопоставленный чиновник администрации США сказал Politico, что половина участников обсуждений случившегося считают, что Уолтц должен уйти в отставку, поскольку неразумно было начинать рабочее обсуждение секретной информации в Signal и, тем более, не проверить всех участников чата. Еще два помощника, работающие в Белом доме, высказали изданию мнение, что Уолтц должен уйти сам, чтобы не ставить президента Дональда Трампа в неловкое положение.

Еще один информированный источник Politico сказал, что Трамп уже обсудил с Уолтцем случившееся. Пока президент не комментировал начавшийся скандал, судьба Уолтца не решена.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп доверяет своей команде по нацбезопасности, включая Уолтца. Хегсет опроверг публикацию Голдберга.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон высказал мнение, что Уолтц "ни в коем случае не должен уходить в отставку", ему можно доверять и он хорошо квалифицирован в своей работе.

Bloomberg отмечал, что переписка из этого чата, попавшая в Atlantic, показала пренебрежительное отношение сотрудников американской администрации к европейским союзникам США.

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