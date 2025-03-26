Поиск

Лидер меньшинства палаты представителей США требует отставки министра обороны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис в письме американскому президенту Дональду Трампу на фоне инцидента с участием журналиста в обсуждении в мессенджере военных планов потребовал уволить министра обороны Пита Хегсета, сообщил телеканал NBC.

"Пит Хегсет - самый неквалифицированный министр обороны в истории Америки. Его дальнейшее пребывание на высшем руководящем посту в Пентагоне угрожает национальной безопасности и подвергает опасности наших храбрых мужчин и женщин в военной форме по всему миру", - написал Джеффрис.

Как сообщалось, Хегсет заявил журналистам: "Никто не отправлял сообщений о военных планах, это все, что я могу сказать по этому поводу".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор национальной разведки Тулси Габбард на слушаниях в сенатском комитете по разведке отрицали, что в чате содержалась секретная информация, сообщил CNN.

"В этой группе чата никогда не было никаких секретных или разведывательных данных", - заявила Габбард под присягой.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в интервью Fox News, что берет на себя ответственность за организацию группы в мессенджере.

"Я беру на себя всю ответственность. Я создал (...) я создал группу", - сказал Уолтц.

Он добавил: "Моя работа - следить за тем, чтобы все было скоординировано".

Трамп считает, что Уолтц вынес урок из ситуации со случайным попаданием журналиста в закрытый чат.

"Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, комментируя инцидент.

Трамп подчеркнул, что уверен в своей команде. "Это единственный сбой за два месяца (работы администрации - ИФ), и тот оказался не серьезным", - сказал президент США.

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Марко Рубио Трамп Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });