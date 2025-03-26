Поиск

В канцелярии Стармера не ответили, ослабит ли Британия санкции в отношении РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался сообщить, ослабит ли Соединенное Королевство санкции в отношении России в рамках "Черноморской инициативы".

"Наша позиция на данный момент заключается в том, что мы, очевидно, надеемся на прогресс", - цитирует его Sky News.

"Мы внимательно следим за развитием событий", - добавил представитель Стармера.

В опубликованном ранее на сайте Кремля документе по итогам встречи экспертных групп России и США говорится, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что данный пункт так же, как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Среди других условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; а также снятие "санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

Также среди условий Россия называет снятие "ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями" и "снятие ограничений "на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

Британия Россельхозбанк США Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });