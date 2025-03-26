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Финляндия не будет направлять войска на Украину на начальной стадии прекращения огня

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Финляндия не намерена направлять войска на Украину на начальной стадии прекращения огня, заявил президент Александр Стубб на встрече с жителями города Раума, пишет Helsingin Sanomat.

"Я не вижу никакого смысла в том, чтобы Финляндия отправляла войска в Украину для наблюдения за первоначальным режимом прекращения огня", - сказал он.

В то же время, по его словам, "дверь должна быть оставлена открытой для отправки войск позже в рамках мирного процесса и операции с международным мандатом".

Касаясь возможной отмены Соединенными Штатами антироссийских санкций в отношении грузоперевозок и удобрений, Стубб сказал; "Я не могу комментировать то, что делает администрация США в отношении санкций. На данном этапе нет никаких признаков отмены санкций в Европе, по сути, мы готовим 17-й пакет санкций".

Отвечая на вопрос, следует ли отменить санкции, он подчеркнул: "Нет... Мы не демонтируем санкции, а наоборот, они должны быть усилены".

Финляндия США Александр Стубб
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