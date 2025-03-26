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США перебросили на базу в Индийском океане группу стратегических бомбардировщиков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США перебросили на базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане пять стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit на фоне массированных американских авиаударов по целям йеменских хуситов, сообщило издание UK Defence Journal.

В операции, которая проводилась в течение последних трех дней, были также задействованы семь тяжелых американских военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III для доставки обслуживающего персонала, грузов и боекомплектов. Кроме того, в переброске бомбардировщиков принимали участие 18 самолетов-заправщиков KC-135.

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Наращивание сил происходит на фоне того, как министр обороны США Пит Хегсет в воскресенье подтвердил, что Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене до тех пор, пока они не прекратят нападения на торговые и военные суда в Красном море. Это знаменуют собой значительную эскалацию конфликта, отмечает издание.

База Диего-Гарсия является одной из немногих зарубежных военных объектов, которая располагает техническими возможностями ВВС США для обслуживания таких стратегических бомбардировщиков, как B-2 Spirit.

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Как сообщала информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, через две-три недели на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В настоящее время в Красном море находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman. Его палубная авиация с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению массированных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

США Дональд Трамп Индийский океан
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