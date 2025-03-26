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Хуситы сообщили об очередных авиаударах США по Йемену

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы обвинили военных США в том, что они нанесли не менее 17 авиаударов по провинциям Саада и Амран на северо-западе Йемена, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".

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Мятежники утверждают, что налет авиации США причинил ущерб имуществу мирного населения. О жертвах и об уроне военным объектам не сообщается.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

15 марта этого года президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам.

Вместе с тем на прошлой неделе хуситы пообещали, что предпримут действия в связи с возобновлением Израилем ударов по сектору Газа. После этого неоднократно поступали сообщения о перехвате израильскими военными ракет, запущенных из Йемена.

Хроника 17 декабря 2023 года – 26 марта 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США хуситы
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