Трамп заявил, что пока не намерен прекращать операцию против хуситов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

"Все идет успешно, даже успешнее, чем мы ожидали", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп предположил, что хуситы уже хотели бы договориться с США об урегулировании кризиса. Тем не менее, президент США отметил, что пока не планирует завершать военную операцию. "Она будет продолжаться еще долго", - предупредил Трамп.

ВС США раннее в марте начали наносить массированные удары по позициям хуситов. Это делается в ответ на проводимые ими обстрелы торговых судов, а также - кораблей ВМС США.