Рютте рассчитывает, что президент Республики Сербской сдастся правосудию Боснии и Герцеговины

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выполнит требование федерального суда страны, который предписал арестовать его за несоблюдение законов.

"Мы ожидаем, что он примет решение суда и будет действовать соответственно", - сказал Рютте на пресс-конференции в среду.

В марте Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) получило запрос от федеральной прокуратуры БиГ о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, главы правительства Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Обоснованием для этого шага прокуратура БиГ назвала совершение указанными лицами уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

Позже представительство Интерпола в Сараево издало ордера на арест Додика и Стевандича.

В то же время ранее Народная скупщина Республики Сербской запретила деятельность и федеральной прокуратуры, и федерального суда, и Агентства по расследованиям и защите, признав их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.