Министр обороны Израиля возложил на Бейрут ответственность за любые удары по Галилее

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что власти страны возлагают на правительство Ливана ответственность за любые попытки нападения на север Израиля, пишет The Times of Israel.

"Ливанское правительство несет прямую ответственность за любые атаки на Галилею. Мы будем обеспечивать безопасность жителей Галилеи и будем действовать с применением силы против любой угрозы", - сказал он и пообещал, что без мира на севере Израиля "не будет мира и в Бейруте".

Галилея - историческая область на севере Израиля, на границе с Ливаном.

В ночь на 28 марта с территории Ливана по Израилю выпустили два реактивных снаряда: один удалось сбить, второй упал на ливанской территории. Это уже второй подобный инцидент за неделю. Связанное с "Хезболлой" издание "Аль-Манар" сообщает, что после этих пусков Израиль утром нанес удары по целям в районе городов Эн-Набатия и Хиам на юге Ливана.

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛа по югу Ливана.