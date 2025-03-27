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В ЕК сообщили, что для снятия санкций ЕС против РФ требуется единогласное решение Совета Евросоюза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - У санкций ЕС в отношении России, помимо политического аспекта, есть юридический, который предусматривает принятие любых решений по ограничительным мерам единогласным голосованием, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер.

"Политический аспект в том, что мы хотим оказывать максимальное давление на Россию. Вот почему мы используем все имеющееся в нашем распоряжении инструменты, в том числе 16 пакетов санкций. И мы работаем над новым пакетом. Мы также усиливаем поддержку Украины боеприпасами, средствами ПВО", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В РоссииУсловия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. ТекстУсловия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. ТекстЧитать подробнее

"Что касается юридического аспекта санкций, то для снятия ограничений необходимо единогласное решение Совета ЕС", - заявила она.

При этом Хиппер сказала: "Мы хотим справедливого и прочного мира (...). Мы поддерживаем любые переговоры, которые приведут к этой цели".

Ей был задан вопрос о том, как в Брюсселе относятся к требованию РФ в рамках переговоров с США о снятии санкций, касающихся российской торговли продовольственной продукцией и подключения к SWIFT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг заявила об ожиданиях Москвы, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка и будет осуществлено подключение к системе SWIFT.

ЕК ЕС РФ
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