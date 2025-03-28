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Армия Израиля призвала жителей одного из районов Бейрута эвакуироваться перед авиаударом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу обнародовала предупреждение о готовящемся авиаударе по объекту движения "Хезболла" в южном Бейруте и обратилась с призывом к местным жителям покинуть этот район, сообщает The Times of Israel.

"Предупреждение всем, кто в здании, помеченном красным на карте, и в строениях возле него: вы находитесь около объекта, который принадлежит "Хезболле", - написал в соцсети X представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Военные призвали жителей ради их безопасности отойти минимум на 300 м от объекта, по которому ЦАХАЛ скоро нанесет удар.

The Times of Israel напоминает, что это первое подобное предупреждение с начала режима прекращения огня в Ливане. ЦАХАЛ в прошлый раз атаковал цели в Бейруте 27 ноября 2024 года за несколько часов до наступления перемирия.

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Ранее в Telegram-канале ЦАХАЛ сообщалось, что войска начали наносить удары по целям "Хезболлы" на юге Ливана.

Ранее с территории Ливана по Израилю выпустили два реактивных снаряда: один удалось сбить, второй упал на ливанской территории. Это уже второй подобный инцидент за неделю. Глава израильского Минобороны Исраэль Кац в пятницу заявил, что власти страны возлагают на правительство Ливана ответственность за любые попытки нападения на север Израиля. "Мы будем обеспечивать безопасность жителей Галилеи и будем действовать мощно против любой угрозы", - сказал он.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Израиль Ливан Бейрут
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