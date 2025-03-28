Израиль сообщил об ударе по складу беспилотников "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что атаковала в Бейруте склад, где движение "Хезболла" хранило БПЛА.

"Недавно ЦАХАЛ нанесла удар по объекту террористической инфраструктуры, который воздушное подразделение "Хезболлы" использовало для хранения беспилотников, в районе Дахия - террористическом оплоте "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Военные напомнили, что перед налетом предупредили местных жителей о необходимости эвакуироваться. Также в ЦАХАЛ заявили, что этим утром был зафиксирован пуск реактивных снарядов из Ливана по Израилю, что является нарушением договоренностей Израиля и Ливана и за что ответственность несет ливанское правительство.

По информации телерадиоканала LBCI, премьер Ливана Наваф Салам распорядился задержать причастных к утреннему обстрелу Израиля. Он связался с командованием ВС Ливана с целью оценить опасность возобновления боевых действий на юге страны. Салам также провел разговор с лидерами арабских и иных стран, призвал оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил удары.

По данным источника LBCI, ливанские военные определили место, откуда велся обстрел по Израилю. Однако подойти туда они не могут из-за плотного огня ЦАХАЛ по району.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац в пятницу заявил, что власти страны возлагают на правительство Ливана ответственность за любые попытки нападения на север Израиля. "Мы будем обеспечивать безопасность жителей Галилеи и будем действовать мощно против любой угрозы", - сказал он.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.



