Поиск

Израиль сообщил об ударе по складу беспилотников "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что атаковала в Бейруте склад, где движение "Хезболла" хранило БПЛА.

"Недавно ЦАХАЛ нанесла удар по объекту террористической инфраструктуры, который воздушное подразделение "Хезболлы" использовало для хранения беспилотников, в районе Дахия - террористическом оплоте "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Военные напомнили, что перед налетом предупредили местных жителей о необходимости эвакуироваться. Также в ЦАХАЛ заявили, что этим утром был зафиксирован пуск реактивных снарядов из Ливана по Израилю, что является нарушением договоренностей Израиля и Ливана и за что ответственность несет ливанское правительство.

По информации телерадиоканала LBCI, премьер Ливана Наваф Салам распорядился задержать причастных к утреннему обстрелу Израиля. Он связался с командованием ВС Ливана с целью оценить опасность возобновления боевых действий на юге страны. Салам также провел разговор с лидерами арабских и иных стран, призвал оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил удары.

По данным источника LBCI, ливанские военные определили место, откуда велся обстрел по Израилю. Однако подойти туда они не могут из-за плотного огня ЦАХАЛ по району.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац в пятницу заявил, что власти страны возлагают на правительство Ливана ответственность за любые попытки нападения на север Израиля. "Мы будем обеспечивать безопасность жителей Галилеи и будем действовать мощно против любой угрозы", - сказал он.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.


Израиль Бейрут Ливан ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд оправдал Дани Алвеса

Доля китайских электрокаров в объеме продаж в Европе упала до минимума за 2 года

Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Основатель производителя грузовиков Nikola сообщил, что Трамп его помиловал

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

В Бангкоке 43 человека оказались под завалами здания в результате землетрясения

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Военные Судана заявили о полном контроле над столицей страны

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });