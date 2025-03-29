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Авианосец ВМС США вышел с базы на острове Гуам курсом на Ближний Восток

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вышла с базы на острове Гуам в западной части Тихого океана, взяв курс на Ближний Восток, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Она должна прибыть в регион для усиления американской группировки на Ближнем Востоке, где уже находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman, через две недели.

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Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

Палубная авиация авианосца USS Harry Truman с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

США Ближний Восток Тихий океан
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