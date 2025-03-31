Израильские военные призвали эвакуироваться жителей Рафаха в секторе Газа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник обнародовала предупреждение к жителям города Рафах на юге сектора Газа и близлежащих районов о необходимости покинуть эту зону, сообщает Associated Press (AP).

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18 марта в ЦАХАЛ сообщили о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

AP напоминает, что Израиль начал масштабную сухопутную операцию в Рафахе, у границы сектора Газа и Египта, в мае 2024 года. ЦАХАЛ взяла под контроль КПП "Рафах" и Филадельфийский коридор вдоль границы сектора Газа с Египтом.

По условиям перемирия с ХАМАС планировался отвод частей ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора. Однако затем израильские власти отказались пойти на этот шаг, указав на задачу предотвратить контрабанду оружия в анклав.

