Макрон в контексте дела Ле Пен заявил о независимости французских судов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в правительстве, что судебная система в стране носит независимый характер, пишет Le Figaro. Так президент прокомментировал обвинительный приговор лидеру фракции "Национального объединения" в Национальной ассамблее Марин Ле Пен.

Макрон также напомнил, что "все подсудимые имеют право на обжалование приговора".

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной по делу о хищении средств Европарламента через фиктивный наем на работу парламентских помощников. Суд запретил ей выдвигаться на выборы в течение пяти лет, а также приговорил к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, она оштрафована на 100 тысяч евро.

Запрет на участие в выборах вступил в силу немедленно.

"Я не прекращу обращаться ко всем для того, чтобы апелляция была рассмотрена как можно быстрее, потому что этот приговор - грубейшее посягательство на демократию и избирательный процесс", - сказала Ле Пен изданию Le Parisien. Она пообещала обратиться в том числе в ЕСПЧ и использовать все возможные способы обжалования приговора.

Ле Пен, рассуждая о том, что произойдет, если судебные власти в итоге снимут запрет на ее участие в выборах, предположила, что в 2027 году, возможно, в последний раз попытается стать президентом Франции.

"Никогда не нужно говорить "никогда". Но да, я думаю, что это будут последние выборы, если только меня не изберут", - отметила она.

По ее словам, данная ситуация с приговором и запретом ей избираться в течение пяти лет показывает, что "мы близки к власти". "Чем выше вы находитесь, чем сильнее вы, тем мощнее атаки против вас", - заявила Ле Пен.

Она также указала, что Франции в нынешней ситуации не следует "давать уроки демократии" другим странам, поскольку Париж "дискредитирует себя, препятствуя кандидату от оппозиции выставлять свою кандидатуру".