Белый дом считает финансовые последствия присоединения Гренландии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме в последние недели пытаются определить финансовые последствия, которые будет иметь для федерального бюджета планируемое присоединение Гренландии к США, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются подсчитать возможные затраты на содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в казну США можно было бы получить от природных ресурсов Гренландии", - говорится в публикации.

Источник заявил, что один из рассматриваемых вариантов - предложить гренландскому правительству более выгодную сделку, чем датчане: "Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания".

Чиновник добавил, что анализ затрат основан на согласии и поддержке гренландцев. "И если мы приобретем это, то во что нам обойдется забота об этих людях в рамках нашего арктического зонтика?" - озвучил он рассматриваемый вопрос.

Издание, ссылаясь на мнения источников, отмечают, что "из потенциальных приобретений, которые Трамп планирует осуществить, включая Канаду и Панамский канал, он рассматривает Гренландию как самое легкое".

В то же время, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен написал в воскресенье в соцсетях: "Мы не должны действовать из страха. Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно с помощью этих ценностей мы должны четко и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия принадлежит нам".