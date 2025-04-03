Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили двустороннее сотрудничество

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств США и Дании Марко Рубио и Ларс Лёкке Расмуссен провели в встречу в Брюсселе, она состоялась после недавних визитов в Гренландию (самоуправляемая территория Дании) Дональда Трампа-младшего (сына президента США) и вице-президента США Джея Ди Вэнса.

"Они обсудили темы, представляющие совместный интерес, в том числе оборонные расходы на НАТО и угрозы альянсу, - сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. - Кроме того, они обсудили координацию усилий по обеспечению безопасности в Европе и, в частности, на Украине".

Дональд Трамп-младший в начале января посетил Гренландию, отметив, что визит носил частный, туристический характер.

В конце марта Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Президент США Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что Гренландия станет американской. По его словам, "существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя".