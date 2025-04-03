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Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили двустороннее сотрудничество

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств США и Дании Марко Рубио и Ларс Лёкке Расмуссен провели в встречу в Брюсселе, она состоялась после недавних визитов в Гренландию (самоуправляемая территория Дании) Дональда Трампа-младшего (сына президента США) и вице-президента США Джея Ди Вэнса.

"Они обсудили темы, представляющие совместный интерес, в том числе оборонные расходы на НАТО и угрозы альянсу, - сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. - Кроме того, они обсудили координацию усилий по обеспечению безопасности в Европе и, в частности, на Украине".

Дональд Трамп-младший в начале января посетил Гренландию, отметив, что визит носил частный, туристический характер.

В конце марта Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Президент США Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что Гренландия станет американской. По его словам, "существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя".

Дональд Трамп Гренландия Госдепартамент МИД США Марко Рубио Ларс Лекке Расмуссен
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