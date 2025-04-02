Канада не планирует вводить ответные пошлины на основные продукты питания из США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Канада не будет вводить ответные пошлины на большинство продуктов питания и других предметов первой необходимости, произведенных в США, сообщает Globe and Mail со ссылкой на канадских федеральных торговых советников Дэвида Макноутона и Хасана Юсуффа.

По их словам, Оттава не будет вводить пошлины на большинство продуктов питания из США, которые могут увеличить стоимость для канадских семей или привести к массовым увольнениям или закрытию предприятий.

"Мы все должны жить, и есть некоторые вещи, которые нам нужны. Основные продукты питания, если вам приходится их импортировать, важно обеспечить людям хорошее питание, а не наказывать их", - заявил Юсуфф.

Он отметил, что Канада ввела пошлины на некоторые американские фрукты, зерновые и мясо, которые могут быть заменены канадскими продуктами или продуктами из других стран по конкурентоспособным ценам.

В свою очередь, Макноутон подчеркнул, что весь смысл введения пошлин в том, чтобы преследовать политических союзников президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе и бизнесе.

"Вы должны выяснить, где находятся реальные болевые точки для Трампа, которые не являются болевыми точками для нас", - сказал он.

По его мнению, 250-процентные пошлины на Tesla Илона Маска будут иметь смысл.

Издание отмечает, что у чиновников министерства финансов есть список из 4 тыс. американских товаров стоимостью $155 млрд, на которые могут быть введены пошлины.

По словам двух федеральных источников газеты, окончательное решение о стоимости и типе товаров, которые будут облагаться пошлинами, будет принято на заседании федерального кабинета либо поздно вечером в среду, либо утром в четверг.

Издание отмечает, что размер ответного пакета Канады будет зависеть от масштабности окончательных тарифных решений США.

В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство дождется объявления Трампа, прежде чем начать действовать.

"Мы не поставим канадских производителей и канадских рабочих в невыгодное положение по сравнению с американскими рабочими", - сказал он.

Премьер Канады пообещал, что правительство будет использовать "каждый доллар", заработанный за счет ответных тарифов, для поддержки работников, пострадавших от торговой войны.

США уже ввели 25-процентные пошлины на канадские сталь и алюминий. Также президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, собранные за границей. Решение об автомобильных пошлинах должно вступить в силу 2 апреля.