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Китай снизил экспорт электромобилей в Северную Америку в 6 раз в январе-феврале

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале поставил в Северную Америку 1 323 электромобилей, что примерно в шесть раз (на 83%) меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным Государственного таможенного управления страны.

Экспорт в Европу сократился на 14% - до 82,89 тыс. машин. При этом поставки в Азию выросли на 22% (до 136,5 тыс. электромобилей), в Африку - в 3,4 раза (до 4,3 тыс. машин).

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Всего за два месяца текущего года из Китая было экспортировано 258 973 электромобиля, что на 4,3% превысило прошлогодний показатель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ведомства.

Среди стран, которые входят в топ-10 по объему экспорта электромобилей из КНР, было зафиксировано падение поставок в Бельгию (на 21%, до 30,89 тыс. машин), в Великобританию (на 13%, до 16,76 тыс.), на Филиппины (на 17%, до 17,85 тыс.), в Таиланд (на 19%, до 16,37 тыс.), в Южную Корею (на 20%) и в Испанию (на 28%, до 4,56 тыс.).

Между тем экспорт в Мексику подскочил в 4,3 раза (до 11,17 тыс. электромобилей), в Индонезию - в 2,2 раза (до 11,57 тыс.), в Турцию - в 8 раз (до 19,67 тыс.), в ОАЭ - на 23% (до 13,29 тыс.).


Китай Северная Америка США Канада
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