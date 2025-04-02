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ЕК пока ожидает объявления о пошлинах США и не раскрывает детали ответных мер

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать ни даты, ни масштаба своих ответных мер на ожидаемые пошлины США в отношении европейского импорта, так как не располагает детальной информацией об американских тарифах, заявил представитель ЕК Олоф Жилл.

"Наша позиция остается прежней: мы не станем называть никакие конкретные цифры, пока не будем в состоянии это сделать. Мы ожидаем, что объявит американская администрация, и мы находимся в постоянном контакте с руководителями европейских стран", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в ЕК, не располагая достаточной информацией, не могут провести необходимый анализ и не будут делать публичных заявлений. "Остается подождать несколько часов, и тогда мы всё узнаем", - добавил он.

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"Все согласны в Европейской комиссии, что таможенные пошлины не принесут пользы никому. Все пострадают от них, включая американскую экономику и мировую экономику тоже. Такова наша точка зрения. Вот почему мы хотим избежать этих мер и почему мы говорим нашим американским коллегам, что есть иные, лучшие способы действовать. Давайте встретимся, обсудим, чтобы найти полезное для всех решение", - заявил Жилл.

Отвечая на уточняющие вопросы, официальный представитель ЕК сообщил, что после объявления американских пошлин сначала последуют ответные меры ЕС по стали и алюминию, потом - по всей остальной продукции, обложенной таможенными тарифами США. Жилл повторил, что в ожидании сведений из Вашингтона пока не может конкретно говорить ни о первом, ни о втором ответе Брюсселя.

Он также не смог ответить на вопрос о масштабах последствий американских пошлин для европейских граждан, объяснив это незнанием содержания мер, которые объявят США. "Еще не наступил момент представить вам такой анализ", - сказал пресс-секретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что 2 апреля объявит о пошлинах на многочисленные импортируемые товары.

ЕК ЕС США
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