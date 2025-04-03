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Рост цен на новые автомобили в США из-за пошлин может составить до $15 тысяч

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на новые автомобили в США может составить от $5 тыс. до $15 тыс., считает аналитик Wedbush Дэн Айвз.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства. Они уже вступили в силу. Ранее Трамп предупреждал, что такие же протекционистские меры могут быть распространены и на некоторые автомобильные компоненты.

В среду американский президент также объявил о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров его страны и сообщил, что установил минимальный уровень тарифов в 10% для всего импорта в Штаты.

По данным Cox Automotive, средняя цена сделки по покупке нового автомобиля в феврале составила $48,039 тыс. Если добавить к этой цене еще $5 тыс., то увеличение составит около 10%, а если добавить $15 тыс. - то более 30%, пишет Market Watch.

Айвз - не единственный эксперт, предрекающий автолюбителям в США непростые времена. Отраслевой аналитик Bloomberg Intelligence Стив Ман считает, что наценка на новые автомобили составит от $3,5 тыс. до $10 тыс. в зависимости от марки и модели. Если бремя тарифов будет полностью переложено на плечи покупателей, то, по данным iSeeCars, новые автомобили станут для них дороже примерно на $6-16 тыс.

Прямое влияние тарифов на базовые цены - лишь один из неприятных факторов. Покупатели могут столкнуться с подорожанием автокредитов на фоне роста стоимости заемных средств. По мнению экспертов, расходы на страхование автомобилей также вырастут, поскольку страховщики будут включать в страховые взносы более высокую стоимость их замены.

Белый дом рассматривает тарифы Трампа как способ стимулировать рост внутреннего производства и числа рабочих мест. В недавнем интервью NBC News Трамп заявил, что его не волнует, если цены на иностранные автомобили вырастут. Президент выразил уверенность в том, что в этом случае люди будут покупать автомобили американского производства.

Айвз сомневается в реалистичности такого сценария.

"Концепция американского автопроизводителя, использующего комплектующие из США - это выдумка, и потребуются годы, чтобы сделать эту концепцию реальностью", - приводит его слова Market Watch. Чтобы перенести примерно 10% цепочки поставок автомобильного сектора на американскую землю, потребуется три года и миллиарды долларов, отмечает эксперт.

"На наш взгляд, от введения этих пошлин не выиграет никто", - написал Айвз.

Между тем Ford Motor Co. решила использовать ситуацию с пошлинами для увеличения собственных продаж. Компания анонсировала значительные скидки на свои модели. В период с 3 апреля по 2 июня Ford предлагает всем покупателям те же скидки, которые он предоставляет своим сотрудникам, говорится в заявлении компании.

Сделка распространяется на газовые, электрические, гибридные и дизельные модели, но не распространяется на дорогие модели Ford Raptor, обновленные внедорожники Lincoln Navigator и Expedition, а также коммерческие грузовики Super Duty, пишет Bloomberg.

Тем временем европейские автопроизводители планируют наращивать производство на своих заводах в США.

"Нам придется увеличить количество автомобилей, которые мы собираем в США, и, несомненно, перенести производство еще одной модели на этот завод", - сказал глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон в интервью в четверг, имея в виду завод компании вблизи Чарльстона (штат Южная Каролина), где осуществляется сборка электромобилей EX90 и Polestar 3.

Mercedes Benz Group также рассматривает возможность переноса производства еще одной модели в США. Этот шаг может быть необходим с учетом новых пошлин, сказал директор Mercedes по производству Йорг Бурцер. Компания имеет завод в Тускалусе (штат Алабама).

"Мы все еще оцениваем последствия этих тарифов, - заявил Бурцер в кулуарах мероприятия компании в Штутгарте. - Мы разработали некоторые планы, но ключевым фактором будет являться гибкость".

США Дональд Трамп
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