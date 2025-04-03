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Новые американские пошлины встревожили французский бизнес

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Французский бизнес встревожен "масштабным торговым наступлением" президента США Дональда Трампа, которое затронет ряд секторов экономики Франции, связанных с трансатлантическим экспортом, сообщают в четверг национальные СМИ.

Эти отрасли, отмечает канал RMC, могут подпасть под объявленные в среду американским президентом 20-процентные пошлины со своими товарами на более чем 47 млрд евро.

По данным французской таможни, США являются для Франции четвертым экспортным рынком после Германии, Италии и Бельгии. При этом Франция импортирует из Соединенных Штатов больше товаров, чем экспортирует в них, и меньше некоторых других стран Европы зависит от экспорта за океан. Американский импорт во Францию составил в 2024 году 52,7 млрд евро, но отдельные секторы могут пострадать от мер Вашингтона.

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Так, новые пошлины отразятся на французской авиационной промышленности. На нее приходится пятая часть экспорта в США. В 2024 году Франция экспортировала в Соединенные Штаты на 9 млрд евро товаров по категории "самолеты и космические аппараты".

Под угрозу пошлин подпадают предметы роскоши французского производства. В 2024 году Франция экспортировала в США парфюмерию, туалетные принадлежности, изделия из кожи и другие товары на сумму 4,5 млрд евро. Вместе с тем эксперты отмечают, что покупатели предметов роскоши, как правило, люди состоятельные, и они менее чувствительны к цене. Скорее всего, производители компенсируют потери за счет повышения цен.

Значительная доля французского экспорта в США приходится на фармацевтическую продукцию: 3,6 млрд евро в 2024 году. Однако Белый дом объявил, что на некоторые категории товаров не будут распространяться новые таможенные пошлины. Речь, в частности, идет о фармацевтической продукции.

Больше других обеспокоены производители французского вина и спиртного. Шампанское, бордо и бургундские вина экспортируются в США в больших количествах. В 2024 году за океан было поставлено вин на сумму около 2,4 млрд евро, а также дистиллятов, в первую очередь коньяка, на более чем 1,5 млрд евро.

Отрасль опасается потерять на своем экспорте до 800 млн евро из-за новых пошлин. СМИ отмечают, что прозвучавшая ранее угроза Трампа применить 200-процентные тарифы к европейским винам не была исполнена. Но Федерация экспортеров вин и спиртных напитков Франции в коммюнике, опубликованном в ночь на четверг, заявила, что решение США наложить на импортируемую продукцию пошлину в 20% "повлечет чрезвычайно тяжелые последствия для французского сектора вин и спиртного" и "будет также иметь крайне негативный эффект для американских импортеров, оптовиков и розничных торговцев".

Франция США
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