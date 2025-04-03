Гендиректор ВТО предупредила о спаде мировой торговли на 1% из-за пошлин США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Введенные США "взаимные" импортные пошлины в отношении товаров из большинства стран могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году на 1% вместо роста на 3% по предыдущим прогнозам, заявила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, секретариат ВТО внимательно отслеживает и анализирует меры, объявленные США.

"Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии на их экономику и глобальную торговую систему. Недавние заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста", - отметила гендиректор ВТО.

"Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами (предыдущий прогноз ВТО предполагал рост мировой торговли в 2025 году на 3% - ИФ)", - считает гендиректор ВТО.

Она высказала обеспокоенность этим снижением и "возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли".

По ее словам, важно помнить, что, несмотря на эти новые меры, подавляющее большинство мировой торговли по-прежнему осуществляется на условиях наибольшего благоприятствования. По оценкам ВТО, в настоящее время эта доля составляет 74% по сравнению с примерно 80% в начале года.

Она также заявила, что торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительным последствиям, связанным с переориентацией торговли.

Гендиректор ВТО призвала "государства-члены ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле". По ее словам, "ВТО была создана для того, чтобы служить именно в такие моменты в качестве платформы для диалога, предотвращения эскалации торговых конфликтов и поддержки открытой и предсказуемой торговой среды", поэтому она призвала членов организации "использовать площадку ВТО для конструктивного взаимодействия и поиска совместных решений".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести "взаимные" пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны (всего в список попало 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

При этом Россия и Белоруссия не попали в список стран, в отношении которых вводятся пошлины, в США объяснили это тем фактом, что по сути не ведут торговлю с РФ и Белоруссией из-за введенных санкций.