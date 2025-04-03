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В Мехико приветствуют отказ США от введения дополнительных пошлин в отношении Мексики

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум приветствовала решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от введения дополнительных пошлин в отношении Мексики, сообщают мексиканские СМИ.

"Хорошо, что никаких дополнительных пошлин не будет. Это связано с добрыми отношениями с соседней страной", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам с США продолжаются переговоры по вопросу о 25-процентных пошлинах на продукцию автомобильного, сталелитейного и алюминиевого секторов.

2 апреля американская администрация ввела дополнительные пошлины в отношении большого количества стран. В нем отсутствуют Мексика и Канада, против которых США ранее уже ввели ряд пошлин. При этом отмечалось, что позже американская администрация может распространить дополнительные списки.

Канада Мексика США Дональд Трамп Клаудия Шейнбаум
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