В Мехико приветствуют отказ США от введения дополнительных пошлин в отношении Мексики

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум приветствовала решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от введения дополнительных пошлин в отношении Мексики, сообщают мексиканские СМИ.

"Хорошо, что никаких дополнительных пошлин не будет. Это связано с добрыми отношениями с соседней страной", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам с США продолжаются переговоры по вопросу о 25-процентных пошлинах на продукцию автомобильного, сталелитейного и алюминиевого секторов.

2 апреля американская администрация ввела дополнительные пошлины в отношении большого количества стран. В нем отсутствуют Мексика и Канада, против которых США ранее уже ввели ряд пошлин. При этом отмечалось, что позже американская администрация может распространить дополнительные списки.