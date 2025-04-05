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США начали использовать бомбардировщики B-2A для ударов по хуситам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВВС США начали использовать стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit для нанесения ударов по военным объектам йеменских хуситов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

В операциях задействованы самолеты, размещенные на авиабазе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Пентагон перебросил туда на прошлой неделе семь из имеющихся в ВВС США 19 стратегических бомбардировщиков B-2A.

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Издание The War Zone, ссылаясь на американских военных, отмечает, что B-2A используют малозаметные для радаров крылатые ракеты JASSM для нанесения ударов по целям хуситов.

"Беспрецедентное развертывание бомбардировщиков-невидимок происходит на фоне растущих угроз США режиму в Тегеране, а также усиленных ударов по их ставленникам-хуситам в Йемене", - пишет издание.

B-2A также способен нести две мощные корректируемые противобункерные авиабомбы весом 13,6 тонн GBU-57/B (Massive Ordnance Penetrator - MOP) для поражения подземных сооружений хуситов. Они специально разработаны для уничтожения заглубленных и труднопоражаемых целей.

Хроника 17 декабря 2023 года – 05 апреля 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США B-2A Пентагон
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