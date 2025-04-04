Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Камбоджи объявили о снижении пошлин на ввоз в страну ряда американских товаров, сообщил в пятницу телеканал CNN.

"Камбоджа, стремясь содействовать импорту товаров из США, незамедлительно сокращает максимальную ставку в 35% до применяемой ставки в 5% на 19 категорий товаров из США", - приводит телеканал выдержку из послания, которое направил министр торговли страны Чам Нимул торговому представителю Соединенных Штатов Джеймисону Гриру.

Речь, в частности, идет о мотоциклах, автомобилях и некоторых сельскохозяйственных товарах.

По словам Нимула, "теперь Камбоджа запросит у США начала переговоров по отсрочке введения пошлин со стороны администрации президента Трампа".

CNN напоминает, что ранее на этой неделе Трамп объявил о введении пошлин на товары из Камбоджи в размере 49%.