Трамп заявил, что не изменит тарифную политику

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил намерение не отклоняться от курса, связанного с введением новых пошлин на иностранную продукцию.

"Всем инвесторам, приезжающим в Соединенные Штаты и вкладывающим серьезные суммы, я говорю: мой курс никогда не изменится. Это отличное время, чтобы стать богатыми, богаче, чем когда-либо!", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, Трамп упомянул ответные пошлины Китая, о которых стало известно в пятницу.

"Китай сыграл неправильно, запаниковав, а это единственная вещь, которую они не могут себе позволить", - сказал президент США.

Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попало 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

В пятницу The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщило, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Эти меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.