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В Грузии запретят иностранное финансирование организаций без согласования с властями

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов о получении неправительственными организациями (НПО) и политическими партиями грантов и финансирования из-за рубежа, сообщил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Когда политик получает деньги из-за рубежа, есть риск, что он будет действовать в интересах иностранного государства", - объяснил он.

По действующему законодательству финансирование партий из-за рубежа запрещено, но есть положение, по которому иностранные доноры могут выделять средства грузинским политическим партиям на проведение семинаров, программ развития партий.

"Мы располагаем сведениями, что некоторые радикальные оппозиционные партии по такой обходной схеме получали крупные средства из-за рубежа из различных фондов, поэтому мы закроем любые пути получения партиями иностранного финансирования без согласия с грузинским правительством", - сказал Папуашвили.

Поэтому в парламенте рассмотрят поправки к закону "О грантах", по которым иностранные гранты грузинские неправительственные организации смогут получать только с согласия правительства.

"Хочу здесь уточнить, что иностранные гранты должны быть согласованы с правительством не получателями - неправительственными организациями, а конкретными отправителями - иностранными донорами", - сказал Папуашвили.

По его словам, законодательные изменения обеспечат полную прозрачность процесса для граждан, какие средства и на какие цели направляются в Грузию политическим партиям и НПО.

На прошлой неделе правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект, по которому выдачу и получение грантов будет контролировать антикоррупционное бюро. Принятие запрещенного гранта повлечет для получателя штраф, который будет вдвое превышать сумму соответствующего гранта.

При этом законопроект устанавливает исключения. Так, не требуется согласия правительства в отношении выдаваемых международных грантов спортивным федерациям, комитетам и ассоциациям, индивидуальным стипендиатам для получения среднего и высшего образования и научной работы за пределами Грузии.

Законопроект будет рассмотрен в парламенте в ускоренном порядке.

Грузинская мечта Шалва Папуашвили Грузия
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