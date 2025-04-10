Фицо призывает сосредоточиться на переговорах между РФ и США с участием Украины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на переговорах между США и РФ при участии Украины, при этом он исключает вероятность членства Киева в НАТО.

"Давайте сосредоточимся на переговорах между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Естественно, с включением туда Украины, поскольку без нее это нереально, чтобы как можно быстрее прийти к миру", - сказал Фицо в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Он добавил, что его "это интересует и с точки зрения возобновления экономических отношений с РФ".

"Я с самого начала конфликта говорю, что в один прекрасный день мы должны привести отношения с Российской Федерацией в нормальное состояние. Уже сейчас немецкие, американские фирмы говорят, что они заинтересованы в возобновлении контактов с этой страной. Мы заинтересованы в транзите газа, в поставках энергоносителей из РФ", - отметил словацкий премьер.

Он подчеркнул, что, по его мнению, "Украина никогда не должна войти в НАТО".

"Если украинцы сейчас скажут, что хотят вступить в НАТО, мы должны уважать это желание, но это не значит, что их туда примут. Потому что членство Украины в альянсе несет в себе такую опасность для всего мира, какую мы себе даже представить не можем. Сегодня большие игроки в ЕС задаются вопросом, что могло бы стать лучшей гарантией безопасности для Украины. И чем дальше, тем больше приходят к мысли о том, что это возможно только в том случае, если на Украине будет хорошо обеспечиваемая, хорошо оплачиваемая и хорошо вооруженная армия из сотен тысяч солдат", - сказал Фицо.

При этом он заверил, что "Словацкая Республика не будет давать никаких денег и никакого бесплатного оружия Украине".

"Точно так же у нас нет никакого интереса отправлять военных на Украину. Мы с этим не хотим иметь ничего общего. Если словацкие солдаты должны где-то участвовать, они могут это делать в международных миссиях", - резюмировал премьер-министр Словакии.