Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группа демократов в палате представителей США начала кампанию по вытеснению бизнесмена Илона Маска из администрации президента Дональда Трампа, сообщает Axios.

"Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая", - говорится в письме демократов Трампу.

Отмечается, что под письмом подписались 77 законодателей-демократов.

Авторы письма подчеркнули, что Маск не сможет вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года, "не отказавшись от своих компаний, включая Tesla и SpaceX".

Портал уточняет, что, согласно закону, специальные государственные служащие, которым является Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), не могут находиться на посту более 130 дней.

Как заявил порталу конгрессмен Грег Касар, демократы "имеют в своем распоряжении юридические инструменты, политические инструменты", а также "всю силу общественного давления".