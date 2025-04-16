Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии, Молдавии и Киргизии, сообщает департамент государственной эффективности США (DOGE).

"Госсекретарь Марко Рубио продолжает внимательно пересматривать иностранную помощь от Госдепартамента США. Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн", - сообщает DOGE в соцсети X.

Среди прочих была отменена программа стоимостью $2,4 млн "Реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии".

Также под сокращение попали гранты на программы стоимостью $2 млн в Молдавии, $2,5 млн в Узбекистане и $750 тыс. в Киргизии.

Кроме того, были отменены программы Госдепартамента в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливии, Мавритании, Тунисе и Шри-Ланке, говорится в публикации.