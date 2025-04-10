Поиск

Глава ЕК продолжает настаивать на нулевых пошлинах с США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о приостановке реализации решения о существенном увеличении ввозных пошлин для нескольких десятков стран и вновь высказалась в пользу нулевых тарифов между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

"Пошлины - это налоги, которые только вредят предприятиям и потребителям. Вот почему я последовательно выступаю за соглашение о тарифах "ноль на ноль" между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Европейский союз по-прежнему привержен конструктивным переговорам с Соединенными Штатами с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли", - говорится в опубликованном в четверг заявлении главы ЕК.

По ее словам, решение Трампа - "важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики". "Для функционирования торговли и цепочек поставок необходимы четкие, предсказуемые условия", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом она сообщила, что ЕС "продолжает уделять внимание диверсификации своих торговых партнерств, взаимодействуя со странами, на долю которых приходится 87% мировой торговли и которые разделяют (...) приверженность свободному и открытому обмену товарами, услугами и идеями".

"Наконец, мы активизируем нашу работу по устранению барьеров на нашем собственном едином рынке. Этот кризис ясно показал, что во времена неопределенности единый рынок является нашим якорем стабильности и устойчивости. (...) Вместе европейцы выйдут из этого кризиса сильнее", - заявила председатель ЕК.

Накануне президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.


ЕК ЕС США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Трамп заявил, что "в какой-то момент" встретится с Путиным

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });