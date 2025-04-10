Глава ЕК продолжает настаивать на нулевых пошлинах с США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о приостановке реализации решения о существенном увеличении ввозных пошлин для нескольких десятков стран и вновь высказалась в пользу нулевых тарифов между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

"Пошлины - это налоги, которые только вредят предприятиям и потребителям. Вот почему я последовательно выступаю за соглашение о тарифах "ноль на ноль" между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Европейский союз по-прежнему привержен конструктивным переговорам с Соединенными Штатами с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли", - говорится в опубликованном в четверг заявлении главы ЕК.

По ее словам, решение Трампа - "важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики". "Для функционирования торговли и цепочек поставок необходимы четкие, предсказуемые условия", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом она сообщила, что ЕС "продолжает уделять внимание диверсификации своих торговых партнерств, взаимодействуя со странами, на долю которых приходится 87% мировой торговли и которые разделяют (...) приверженность свободному и открытому обмену товарами, услугами и идеями".

"Наконец, мы активизируем нашу работу по устранению барьеров на нашем собственном едином рынке. Этот кризис ясно показал, что во времена неопределенности единый рынок является нашим якорем стабильности и устойчивости. (...) Вместе европейцы выйдут из этого кризиса сильнее", - заявила председатель ЕК.

Накануне президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.



