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Белый дом не ждет снижения пошлин на импорт в США ниже 10%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минимальный размер ответных пошлин, действующих в отношении более 75 стран, запросивших переговоры с США по тарифам, вряд ли опустится ниже 10%, сказал CNBC директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

"Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - считает он.

По мнению Хассета, 90-дневной паузы в реализации решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран будет достаточно для достижения договоренностей.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил, что отложил на 90 дней повышение пошлин на импорт для товаров из более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Дональд Трамп США Кевин Хассетт
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