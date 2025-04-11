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Еврокомиссия предсказывает ущерб для ВВП США от введения таможенных пошлин

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис считает, что американские таможенные пошлины негативно отразятся на ВВП США.

"Согласно нашим последним модельным расчетам последствий американских тарифов, ВВП США сократится на 0,8-1,4% до 2027 года. Негативное влияние на ЕС будет меньше, чем на США, около 0,2% ВВП", - заявил Домбровскис в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по случаю заседания Еврогруппы.

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По его словам, если тарифы установятся как постоянные или будут приняты дополнительные контрмеры, "экономические последствия окажутся более негативными: до 3,1-3,3% для США, 0,5-0,6% для ЕС и 1,2% для мирового ВВП, в то время как мировая торговля сократится на 7,7% за три года".

"Эти модельные симуляции не учитывают дополнительную потерю доверия инвесторов и бизнеса к экономике США, что может усилить негативное влияние на ВВП", - добавил еврокомиссар.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это объявление: "Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем подготовку к принятию контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу наши контрмеры".

Валдис Домбровскис Дональд Трамп ЕК ЕС США Урсула фон дер Ляйен
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