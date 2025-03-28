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Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования

Генпрокурор США после скандала с мессенджером Signal заявила о безопасности его использования
Генпрокурор США Пэм Бонди
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что использование для служебного общения мессенджера Signal (заблокирован в РФ за нарушение требований законодательства - ИФ) не представляет опасности, выступив таким образом в защиту чиновников администрации Трампа, которые обсуждали в нем планы нанесения ударов по Йемену, сообщает CNN.

"Я не думаю, что иностранные противники способны взломать Signal", - сказала Бонди в интервью Fox News.

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В ответ на вопрос, будут ли правительственные чиновники продолжать использовать Signal для общения, Бонди сказала, что он является "очень безопасным способом общения".

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по Йемену с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

По данным СМИ, именно Уолтц случайно пригласил журналиста в это чат. Politico писала, что в Белом доме идут дискуссии о возможности отставки Уолтца в связи с утечкой информации о планируемых ударах.

Советник президента признал ответственность за попадание журналиста в чат.

"Я беру на себя всю ответственность. Я создал (...) группу", - сказал Уолтц.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News, комментируя инцидент, сказал, что Уолтц вынес урок из ситуации.

"Это единственный сбой за два месяца (работы администрации - ИФ), и тот оказался не серьезным", - сказал президент США, добавив, что уверен в своей команде.

Дональд Трамп Марко Рубио Пэм Бонди Пит Хегсет Белый дом
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